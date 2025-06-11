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Карякин об Овечкине в «Миротворце»: «Как основатель Putin Team он, казалось, должен был быть там раньше. Попадание в этот список — знак качества. Саша молодец»

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».

Источник: Спортс"

"Я не считаю, что это значимая новость, потому что сам в этой базе нахожусь много лет, понятное дело, что Овечкин с пророссийской позицией должен был рано или поздно туда попасть.

Хотя он как основатель Putin Team, казалось, должен был быть там раньше. Но, мне кажется, что попадание в этот список — это знак качества. Значит, что ты все правильно делаешь. Значит, Саша молодец", — заявил член Совета Федерации Сергей Карякин.

Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».