Карякин об Овечкине в «Миротворце»: «Как основатель Putin Team он, казалось, должен был быть там раньше. Попадание в этот список — знак качества. Саша молодец»

"Я не считаю, что это значимая новость, потому что сам в этой базе нахожусь много лет, понятное дело, что Овечкин с пророссийской позицией должен был рано или поздно туда попасть.
Хотя он как основатель Putin Team, казалось, должен был быть там раньше. Но, мне кажется, что попадание в этот список — это знак качества. Значит, что ты все правильно делаешь. Значит, Саша молодец", — заявил член Совета Федерации Сергей Карякин.
Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».