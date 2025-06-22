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Лига наций (жен). Китай сыграет с Италией, Турция встретится с Бразилией, другие матчи

22 июня пройдут очередные матчи турнира.

Лига наций.

Женщины.

22 июня.

Гонконг, Китай.

Болгария — Таиланд — 08.00.

Чехия — Япония — 11.30.

Китай — Италия — 15.00.

Стамбул, Турция.

Бельгия — Канада — 12.30.

Южная Корея — Доминиканская Республика — 16.00.

Турция — Бразилия — 19.30.

Белград, Сербия.

Германия — Нидерланды — 14.00.

Франция — США — 17.30.

Сербия — Польша — 21.00.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Италия — 7 побед — 0 поражений (19 очков), Турция — 7−0 (19), Польша — 6−1 (18), Бразилия — 6−1 (17), Китай — 5−2 (15), Япония — 5−2 (15), Германия — 4−3 (13), Чехия — 4−3 (10), Франция — 3−4 (9), США — 3−4 (9), Болгария — 2−5 (7), Доминиканская Республика — 3−4 (7), Нидерланды — 2−5 (8), Бельгия — 2−5 (6), Канада — 2−5 (5), Таиланд — 1−6 (4), Сербия — 0−7 (5), Южная Корея — 1−6 (3).