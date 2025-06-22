Лига наций (жен). Китай сыграет с Италией, Турция встретится с Бразилией, другие матчи

Лига наций.
Женщины.
22 июня.
Гонконг, Китай.
Болгария — Таиланд — 08.00.
Чехия — Япония — 11.30.
Китай — Италия — 15.00.
Стамбул, Турция.
Бельгия — Канада — 12.30.
Южная Корея — Доминиканская Республика — 16.00.
Турция — Бразилия — 19.30.
Белград, Сербия.
Германия — Нидерланды — 14.00.
Франция — США — 17.30.
Сербия — Польша — 21.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Италия — 7 побед — 0 поражений (19 очков), Турция — 7−0 (19), Польша — 6−1 (18), Бразилия — 6−1 (17), Китай — 5−2 (15), Япония — 5−2 (15), Германия — 4−3 (13), Чехия — 4−3 (10), Франция — 3−4 (9), США — 3−4 (9), Болгария — 2−5 (7), Доминиканская Республика — 3−4 (7), Нидерланды — 2−5 (8), Бельгия — 2−5 (6), Канада — 2−5 (5), Таиланд — 1−6 (4), Сербия — 0−7 (5), Южная Корея — 1−6 (3).