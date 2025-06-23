Райзен о возможном отстранении «Броуков»: «У меня одно желание — играть дальше»

Игроки «Броуков» накинулись на судей с претензиями, так как по их мнению перед аутом, с которого они пропустили, футболист «СиндЕката» сыграл рукой. Однако арбитры дали понять, что эпизод пересмотреть уже нельзя, он был заигран.