Командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Бол, Батоклетти, Схилдер, ван Клинкен, Кохан, Аттауи одержали победы, другие результаты

Командный чемпионат Европы по легкой атлетике.
Мадрид, Испания.
Женщины.
100 м.
1. Богларка Такач (Венгрия) — 11,06.
2. Эва Свобода (Польша) — 11,13.
3. Минке Биссхопс (Нидерланды) — 11,17.
400 м.
1. Фемке Бол (Нидерланды) — 49,48.
2. Наталья Буковецкая (Польша) — 50,14.
3. Паула Севилья (Испания) — 50,70.
5000 м.
1. Надя Батоклетти (Италия) — 15.56,01.
2. Марта Гарсия (Испания) — 15.58,53.
3. Диана ван Эс (Нидерланды) — 15.59,41.
Прыжки с шестом.
1. Амалия Швабикова (Чехия) — 4,65.
2. Марина Килипко (Украина) — 4,65.
3. Ангелика Мозер (Швейцария) — 4,55.
Диск.
1. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) — 64,61.
2. Шанис Крафт (Германия) — 61,53.
3. Лилиана-Ка (Португалия) — 60,49.
Ядро.
1. Джессика Схилдер (Нидерланды) — 20,14.
2. Йемиси Огунлейе (Германия) — 19,58.
3. Фанни Роос (Швеция) — 19,38.
Мужчины.
100 м.
1. Юджин Амо-Дадзи (Великобритания) — 10,07.
2. Элвис Африфа (Нидерланды) — 10,10.
3. Оливер Вдовик (Польша) — 10,10.
400 м.
1. Сэмюэл Риардон (Великобритания) — 44,60.
2. Александр Погорилко (Украина) — 44,81.
3. Патрик Симон Эньинги (Венгрия) — 44,84.
800 м.
1. Мохамед Аттауи (Испания) — 1.44,01.
2. Франческо Перничи (Италия) — 1.44,39.
3. Корентен Манью (Франция) — 1.45,06.
3000 м с/п.
1. Карл Бебендорф (Германия) — 8.20,43.
2. Даниэль Арсе (Испания) — 8.22,04.
3. Николя-Мари Дару (Франция) — 8.22,39.
Прыжки с шестом.
1. Менно Влон (Нидерланды) — 5,80.
2. Петр Лисек (Польша) — 5,70.
3. Матей Щерба (Чехия) — 5,70.
Тройной прыжок.
1. Джонатан Серемес (Франция) — 17,00.
2. Симоне Бьязутти (Италия) — 16,94.
3. Владислав Шепелев (Украина) — 16,83.
Молот.
1. Михаил Кохан (Украина) — 81,66.
2. Мерлин Хуммель (Германия) — 81,27.
3. Бенце Халаш (Венгрия) — 80,63.