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Командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Бол, Батоклетти, Схилдер, ван Клинкен, Кохан, Аттауи одержали победы, другие результаты

Соревнования проходят с 26 по 29 июня.

Источник: Спортс"

Командный чемпионат Европы по легкой атлетике.

Мадрид, Испания.

Женщины.

100 м.

1. Богларка Такач (Венгрия) — 11,06.

2. Эва Свобода (Польша) — 11,13.

3. Минке Биссхопс (Нидерланды) — 11,17.

400 м.

1. Фемке Бол (Нидерланды) — 49,48.

2. Наталья Буковецкая (Польша) — 50,14.

3. Паула Севилья (Испания) — 50,70.

5000 м.

1. Надя Батоклетти (Италия) — 15.56,01.

2. Марта Гарсия (Испания) — 15.58,53.

3. Диана ван Эс (Нидерланды) — 15.59,41.

Прыжки с шестом.

1. Амалия Швабикова (Чехия) — 4,65.

2. Марина Килипко (Украина) — 4,65.

3. Ангелика Мозер (Швейцария) — 4,55.

Диск.

1. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) — 64,61.

2. Шанис Крафт (Германия) — 61,53.

3. Лилиана-Ка (Португалия) — 60,49.

Ядро.

1. Джессика Схилдер (Нидерланды) — 20,14.

2. Йемиси Огунлейе (Германия) — 19,58.

3. Фанни Роос (Швеция) — 19,38.

Мужчины.

100 м.

1. Юджин Амо-Дадзи (Великобритания) — 10,07.

2. Элвис Африфа (Нидерланды) — 10,10.

3. Оливер Вдовик (Польша) — 10,10.

400 м.

1. Сэмюэл Риардон (Великобритания) — 44,60.

2. Александр Погорилко (Украина) — 44,81.

3. Патрик Симон Эньинги (Венгрия) — 44,84.

800 м.

1. Мохамед Аттауи (Испания) — 1.44,01.

2. Франческо Перничи (Италия) — 1.44,39.

3. Корентен Манью (Франция) — 1.45,06.

3000 м с/п.

1. Карл Бебендорф (Германия) — 8.20,43.

2. Даниэль Арсе (Испания) — 8.22,04.

3. Николя-Мари Дару (Франция) — 8.22,39.

Прыжки с шестом.

1. Менно Влон (Нидерланды) — 5,80.

2. Петр Лисек (Польша) — 5,70.

3. Матей Щерба (Чехия) — 5,70.

Тройной прыжок.

1. Джонатан Серемес (Франция) — 17,00.

2. Симоне Бьязутти (Италия) — 16,94.

3. Владислав Шепелев (Украина) — 16,83.

Молот.

1. Михаил Кохан (Украина) — 81,66.

2. Мерлин Хуммель (Германия) — 81,27.

3. Бенце Халаш (Венгрия) — 80,63.