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Губерниев о перераспределении медалей из‑за допинга Устюгова: «При всех ангажированных обвинениях нам нужно сделать выводы и идти вперед»

— При всех ангажированных обвинениях нам нужно сделать выводы и идти вперед, развивать спорт, не принимать допинг. А также продолжать обыгрывать наших соперников, но для начала нам надо вернуться на международные старты.

Источник: Sports.Ru

— Как вы в целом реагируете на то, что наш лишают медалей, которые были завоеваны больше 10 лет?

— Идет борьба с допингом, и она зачастую ангажированная и не совсем справедливая с учетом историй с Китаем, Германией, Испанией. В любом случае мы можем констатировать, что так и будет дальше продолжаться, итоги будут пересматриваться, если были те или иные проблемы. У нас они были, но мы их решили, — сказал Губерниев.

IBU перераспределил медали Устюгова: Шипулин, Черезов и Максимов лишены серебра эстафеты ЧМ-2011, Тарьей Бо получил бронзу масс-старта.