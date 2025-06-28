Губерниев о перераспределении медалей из‑за допинга Устюгова: «При всех ангажированных обвинениях нам нужно сделать выводы и идти вперед»

— Как вы в целом реагируете на то, что наш лишают медалей, которые были завоеваны больше 10 лет?
— Идет борьба с допингом, и она зачастую ангажированная и не совсем справедливая с учетом историй с Китаем, Германией, Испанией. В любом случае мы можем констатировать, что так и будет дальше продолжаться, итоги будут пересматриваться, если были те или иные проблемы. У нас они были, но мы их решили, — сказал Губерниев.
IBU перераспределил медали Устюгова: Шипулин, Черезов и Максимов лишены серебра эстафеты ЧМ-2011, Тарьей Бо получил бронзу масс-старта.