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Сергей Колесов и Анна Ильина стали победителями Балтийского трейла

28 июня на Дубковском пляже в Сестрорецке (Санкт-Петербург) прошел Балтийский трейл «Белые ночи» на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км. Также состоялся фан-забег в пижамах на 1 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины.

Сергей Колесов — 1:14:29.

Константин Вершинин — 1:18:32.

Григорий Моряков — 1:21:24.

21,1 км, женщины.

Анна Ильина — 1:30:55.

Светлана Волкова — 1:43:56.

Валентина Жданова — 1:44:22.

10 км, мужчины.

Дмитрий Агапов — 33:05.

Богдан Борисенков — 35:34.

Андрей Герасимов — 36:09.

10 км, женщины.

Надежда Вишнякова — 43:09.

Наталья Котова — 44:24.

Татьяна Беляева — 44:53.

5 км, мужчины.

Михаил Дуркин — 17:05.

Глеб Румянцев — 17:46.

Владимир Репин — 17:56.

5 км, женщины.

Алиса Кубышкина — 19:50.

Изабелла Фишман — 21:22.

Юлия Белинская — 21:38.

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии будут доступны чуть позже на сайте организатора.