Сергей Колесов и Анна Ильина стали победителями Балтийского трейла

Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины.
Сергей Колесов — 1:14:29.
Константин Вершинин — 1:18:32.
Григорий Моряков — 1:21:24.
21,1 км, женщины.
Анна Ильина — 1:30:55.
Светлана Волкова — 1:43:56.
Валентина Жданова — 1:44:22.
10 км, мужчины.
Дмитрий Агапов — 33:05.
Богдан Борисенков — 35:34.
Андрей Герасимов — 36:09.
10 км, женщины.
Надежда Вишнякова — 43:09.
Наталья Котова — 44:24.
Татьяна Беляева — 44:53.
5 км, мужчины.
Михаил Дуркин — 17:05.
Глеб Румянцев — 17:46.
Владимир Репин — 17:56.
5 км, женщины.
Алиса Кубышкина — 19:50.
Изабелла Фишман — 21:22.
Юлия Белинская — 21:38.
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии будут доступны чуть позже на сайте организатора.