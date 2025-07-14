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Александр Тихонов о штрафах Дзюбы на 400 тысяч рублей: «Позор России, аморальный тип. У людей зарплаты 10−12 тысяч, пенсии — 7−8. Дети в бараках учатся, а туалет на улице и нет горячей воды&r

Ранее появилась информация, что футболист с 2019 года нарушил правила дорожного движения 396 раз примерно на 400 тысяч рублей.

Источник: Спортс"

"400 тысяч! Люди по окраинам мечтают о таких деньгах. Дети в бараках учатся, а туалет на улице и нет горячей воды. А вы о Дзюбе говорите.

Нашли героя положительного. Что его обсуждать? Его надо просто забыть. Вычеркнуть! Это позор для России.

У людей зарплаты 10−12 тысяч, пенсии — 7−8. За что Дзюбе платятся такие деньги? Он просто аморальный тип.

Такое количество штрафов говорит о безнаказанности. Надо сделать так, что если накопилось какое-то количество, надо ставить автомобиль на стоянку, и пусть пешком ходит.

У нас ни одного положительного примера нет. Где эти примеры? В прессе только и читаешь: кто и кого изнасиловал, что купил, допинги и Дзюба!

А где нормальные темы? Где мы что-то нормальное увидим?" — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.