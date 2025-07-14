Александр Тихонов о штрафах Дзюбы на 400 тысяч рублей: «Позор России, аморальный тип. У людей зарплаты 10−12 тысяч, пенсии — 7−8. Дети в бараках учатся, а туалет на улице и нет горячей воды&r

"400 тысяч! Люди по окраинам мечтают о таких деньгах. Дети в бараках учатся, а туалет на улице и нет горячей воды. А вы о Дзюбе говорите.
Нашли героя положительного. Что его обсуждать? Его надо просто забыть. Вычеркнуть! Это позор для России.
У людей зарплаты 10−12 тысяч, пенсии — 7−8. За что Дзюбе платятся такие деньги? Он просто аморальный тип.
Такое количество штрафов говорит о безнаказанности. Надо сделать так, что если накопилось какое-то количество, надо ставить автомобиль на стоянку, и пусть пешком ходит.
У нас ни одного положительного примера нет. Где эти примеры? В прессе только и читаешь: кто и кого изнасиловал, что купил, допинги и Дзюба!
А где нормальные темы? Где мы что-то нормальное увидим?" — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.