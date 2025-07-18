Максим Толмачев: «Задача “Славы” на второй круг ЧР — сыграть не хуже, чем в первом, то есть выиграть два матча»

Но если подвести итог всего первого круга, то у нас проблемы не с тем, что нам создает на поле соперник, а в том, что мы порой теряем концентрацию и сами отдаем мяч. Поэтому нам нужно скорректировать небольшие моменты, главный из которых — сохранение своего мяча. Тогда счет на табло и результаты в матчах с командами из первой пятеркой будут другими.