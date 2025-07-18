Джейден Барон о игре в России: «Уровень регби, который я увидел в этой прекрасной стране, исключителен, хотя бывает трудно»

— На данный момент мой основной фокус — завершить этот год и выполнить поставленную задачу, сосредоточившись на том, чего мы как команда должны достичь. Мой контракт официально завершается в октябре этого года, но я не был бы против его продления. Однако руководство пока не предложило мне это продление. Как только предложение будет на столе, мой агент и я с радостью его рассмотрим, — рассказал Барон.