Вингегор о шансах выиграть «Тур де Франс»: «Все еще думаю, что могу победить. Обычно я сильнее всего на третьей неделе»

Датчанин занимает вторую позицию после словенца Тадея Погачара, уступая после 15-го этапа 4 минуты и 13 секунд. Вингегор, выступающий сейчас за команду Visma — Lease a Bike, является двукратным победителем многодневки.
"Я все еще думаю, что могу победить. Конечно, сейчас это выглядит очень сложным, отрыв большой, но я по-прежнему считаю, что могу это сделать.
Обычно я сильнее всего на третьей неделе. Конечно, я не буду рассказывать вам свою тактику. Что я собираюсь делать? Атаковать", — сказал Вингегор журналистам.