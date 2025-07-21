Мамиашвили о матчевой встрече России и США: «Проигравших здесь не было, выиграл спорт. Дан старт противостоянию великих борцовских держав»

Подчеркну, проигравших здесь не было — сегодня выиграли все, выиграл спорт, выиграла борьба. Мы еще раз доказали, что невзирая ни на что, нужно искать возможности диалога через спорт, искусство, иные механизмы, которые объединяли людей тысячелетиями.