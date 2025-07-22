Сергей Федоровцев о возможной смене гражданства дочери: «Предложения уже были. И Арина отказалась»

"Мне нравится отношение Арины к делу, ее профессионализм. Когда она только начинала заниматься волейболом, она уже к нему профессионально относилась.
Она и сейчас останется профессионалом, несмотря на определенную звездность, она довольно требовательна к себе. Мне хотелось бы больше побед, титулов, успеха в Лиге чемпионов, потому что она этого заслуживает. Она еще молода, надеюсь, что все ее громкие победы, включая национальную сборную, впереди.
Может ли Арина сменить спортивное гражданство? Как говорится, нельзя зарекаться. Это сложно комментировать. В любом случае она как взрослый человек решение будет принимать. Предложения (о смене гражданства) уже были, чтобы вы понимали. И Арина отказалась.
Как будет дальше складываться ситуация и жизнь, сложно загадывать. Пока такая ситуация. Арина — член российской сборной", — сказал олимпийский чемпион Афин-2004 в академической гребле.