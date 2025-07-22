Сергей Федоровцев о возможной смене гражданства дочери: «Предложения уже были. И Арина отказалась»

Она и сейчас останется профессионалом, несмотря на определенную звездность, она довольно требовательна к себе. Мне хотелось бы больше побед, титулов, успеха в Лиге чемпионов, потому что она этого заслуживает. Она еще молода, надеюсь, что все ее громкие победы, включая национальную сборную, впереди.