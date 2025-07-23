Виктор Маркин: «Данилов напомнил другим российским спортсменам, что и в условиях санкций можно показывать результаты международного уровня»

"Когда рекорды бьют, это нормальная ситуация, потому что их и устанавливают для того, чтобы потом улучшать. Достижение Алексея вызвало у меня ностальгические нотки, мне сразу же вспомнилась Олимпиада 1980 года. И молодой спортсмен своим отличным выступлением в Бресте сделал всем нам подарок к 45-летию тех Игр.
Я думаю, что этот рекорд был установлен вовремя. Наша многострадальная легкая атлетика сейчас переживает не самые лучшие времена, и на этом фоне показать такой высокий результат очень дорогого стоит.
Данилов напомнил другим российским спортсменам, что и в условиях санкций можно показывать результаты международного уровня. Я вчера вечером посмотрел бег Алексея, и мне его выступление очень понравилось.
Но рекорды устанавливаются не для того, чтобы потом купаться в лучах славы. Рекорды должны мотивировать в первую очередь других спортсменов. Я часто смотрю соревнования по легкой атлетике и свою любимую дисциплину, бег на 400 метров. И результаты, показанные там, порой вызывают раздражение и сочувствие", — сказал Маркин, двукратный олимпийский чемпион 1980 года.
Он тренировался в подвале — и побил рекорд России, который стоял 45 лет!