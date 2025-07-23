Виктор Маркин: «Данилов напомнил другим российским спортсменам, что и в условиях санкций можно показывать результаты международного уровня»

"Когда рекорды бьют, это нормальная ситуация, потому что их и устанавливают для того, чтобы потом улучшать. Достижение Алексея вызвало у меня ностальгические нотки, мне сразу же вспомнилась Олимпиада 1980 года. И молодой спортсмен своим отличным выступлением в Бресте сделал всем нам подарок к 45-летию тех Игр.