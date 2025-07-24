Журова о допуске россиян в командных видах: «Федерациям пора уже брать ответственность на себя и самим решить этот вопрос»

"С одной стороны, МОК ответил правильно. В 2022 году была лишь рекомендация по недопуску в командных видах, и все федерации восприняли ее как руководство к действию. И они по-прежнему не допускают наши сборные и команды по игровым видам, чтобы не было скандалов и протестов со стороны Украины.