Глава ФВВСР Мазепин: «У нас хорошие, добрые, рабочие отношения с World Aquatics. Думаю, к 2028 году мы будем уже внутри международной федерации»

— Наши спортсмены психологически готовы и соскучились по таким большим турнирам?
— Да! Мы большая страна, у нас большая история, много задач. Если страна ставит себе задачу быть в лидерах, то цели у всех, от спортсмена до самого большого руководителя, должны измениться.
Если пока временно у нас есть какие‑то другие актуальные вопросы, то спортсмены не могут прыгнуть выше головы. Все спортсмены, которые попадают в финалы, — это супергерои, но у них должны быть возможности бороться. В каждом виде спорта свои тонкие подводки.
— Нам позиции нужно возвращать и в структурах World Aquatics. Там, где мы потеряли сейчас, — судейство, техкомы, комитеты.
— Это работа. Нам потребуется год-два, думаю, к Олимпиаде в Лос-Анджелесе мы будем уже внутри World Aquatics. Я в это верю. У нас хорошие, добрые, рабочие отношения.
Руководитель организации, исполком и конгресс заинтересованы в открытой конкурентной борьбе. Наших спортсменов здесь ждут и любят. Спортсмены сказали, что да, у нас нет гимна и флага, но в столовой есть russian salad.
Вы со всеми можете брать интервью, еще в Венгрии этого не было. Нам потребовалось небольшое время, чтобы это двинуть, — сказал президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в эфире «Матч ТВ».
Главные звезды мирового плавания: 12-летняя китаянка, красотка из Канады, трио из России.