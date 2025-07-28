Глава ФВВСР Мазепин: «У нас хорошие, добрые, рабочие отношения с World Aquatics. Думаю, к 2028 году мы будем уже внутри международной федерации»

Если пока временно у нас есть какие‑то другие актуальные вопросы, то спортсмены не могут прыгнуть выше головы. Все спортсмены, которые попадают в финалы, — это супергерои, но у них должны быть возможности бороться. В каждом виде спорта свои тонкие подводки.