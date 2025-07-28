Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ФВВСР Мазепин: «У нас хорошие, добрые, рабочие отношения с World Aquatics. Думаю, к 2028 году мы будем уже внутри международной федерации»

Российские спортсмены сейчас выступают в нейтральном статусе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Источник: Спортс"

— Наши спортсмены психологически готовы и соскучились по таким большим турнирам?

— Да! Мы большая страна, у нас большая история, много задач. Если страна ставит себе задачу быть в лидерах, то цели у всех, от спортсмена до самого большого руководителя, должны измениться.

Если пока временно у нас есть какие‑то другие актуальные вопросы, то спортсмены не могут прыгнуть выше головы. Все спортсмены, которые попадают в финалы, — это супергерои, но у них должны быть возможности бороться. В каждом виде спорта свои тонкие подводки.

— Нам позиции нужно возвращать и в структурах World Aquatics. Там, где мы потеряли сейчас, — судейство, техкомы, комитеты.

— Это работа. Нам потребуется год-два, думаю, к Олимпиаде в Лос-Анджелесе мы будем уже внутри World Aquatics. Я в это верю. У нас хорошие, добрые, рабочие отношения.

Руководитель организации, исполком и конгресс заинтересованы в открытой конкурентной борьбе. Наших спортсменов здесь ждут и любят. Спортсмены сказали, что да, у нас нет гимна и флага, но в столовой есть russian salad.

Вы со всеми можете брать интервью, еще в Венгрии этого не было. Нам потребовалось небольшое время, чтобы это двинуть, — сказал президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в эфире «Матч ТВ».

Главные звезды мирового плавания: 12-летняя китаянка, красотка из Канады, трио из России.