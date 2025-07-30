Мне и предыдущий тренер [Абаскаль] нравился. Он тоже эмоциональный, но при этом как будто более рациональный. Не знаю, возможно, с ним «Спартак» стал бы чемпионом, но иногда нужны изменения", — сказала российская пловчиха и болельщица красно-белых Ефимова.
«Возможно, с Абаскалем “Спартак” стал бы чемпионом. Он эмоциональный, как Станкович, но как будто более рациональный. Но иногда нужны изменения». Пловчиха Ефимова о красно-белых
«Мне нравится, как Станкович переживает за “Спартак”. Бывает, что из-за этого ему дают красные карточки. Видно, что за “Спартак” он готов на все!