«Возможно, с Абаскалем “Спартак” стал бы чемпионом. Он эмоциональный, как Станкович, но как будто более рациональный. Но иногда нужны изменения». Пловчиха Ефимова о красно-белых

Мне и предыдущий тренер [Абаскаль] нравился. Он тоже эмоциональный, но при этом как будто более рациональный. Не знаю, возможно, с ним «Спартак» стал бы чемпионом, но иногда нужны изменения", — сказала российская пловчиха и болельщица красно-белых Ефимова.