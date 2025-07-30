Дмитрий Губерниев: «Молюсь, чтобы с Дальмайер все было в порядке»

Очень надеюсь, что с ней все нормально. Точно так же, как и вы, я получаю информацию извне и, конечно, очень переживаю. Мы с ней прекрасно знакомы, она оставила огромный след в моей жизни и в мировом спорте. Молюсь, чтобы с ней все было в порядке", — сказал комментатор.