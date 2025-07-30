Дмитрий Губерниев: «Молюсь, чтобы с Дальмайер все было в порядке»

«Лаура Дальмайер влюблена в горы. Она альпинистка высокого уровня, совершала массу восхождений, в том числе на Эльбрус. Походы в горы она культивировала с самого детства — даже не она сама, а ее родители. И Лаура действительно, как в той песне, “альпинистка моя, скалолазка моя”. Я ее так и называл вслед за Владимиром Семеновичем Высоцким, комментируя биатлон.
Очень надеюсь, что с ней все нормально. Точно так же, как и вы, я получаю информацию извне и, конечно, очень переживаю. Мы с ней прекрасно знакомы, она оставила огромный след в моей жизни и в мировом спорте. Молюсь, чтобы с ней все было в порядке", — сказал комментатор.