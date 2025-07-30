Дарья Клепикова о ЧМ-2025: «Результаты не то, что удивляют, просто мы оказались к ним не до конца готовы»

"Довольна собой, своим результатом. Думала, если честно, что проплыву хуже. И переход эстафеты был хороший, поэтому все в порядке.
Команда у нас сильная, но мы плыли одни, поэтому было волнительно. Все равно влияет отсутствие хорошего спарринг-партнера, конкуренция высокая и решают сотые. Понятно, что нужно плыть самим, раз такие условия, в результате справились неплохо.
После неудачи парней в кролевой эстафете ответственность выросла, у нас теперь нет ни капли права на ошибку. Все куда серьезнее, чем мы предполагали. Результаты не то, что удивляют, просто мы оказались к ним не до конца готовы. Еще много дистанций, проплыла половину, еще плыть столько же", — сказала Клепикова.