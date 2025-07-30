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Дарья Клепикова о ЧМ-2025: «Результаты не то, что удивляют, просто мы оказались к ним не до конца готовы»

Сегодня Клепикова в составе российской команды вышла в финал комплексной микст-эстафеты с 7-м результатом.

Источник: Спортс"

"Довольна собой, своим результатом. Думала, если честно, что проплыву хуже. И переход эстафеты был хороший, поэтому все в порядке.

Команда у нас сильная, но мы плыли одни, поэтому было волнительно. Все равно влияет отсутствие хорошего спарринг-партнера, конкуренция высокая и решают сотые. Понятно, что нужно плыть самим, раз такие условия, в результате справились неплохо.

После неудачи парней в кролевой эстафете ответственность выросла, у нас теперь нет ни капли права на ошибку. Все куда серьезнее, чем мы предполагали. Результаты не то, что удивляют, просто мы оказались к ним не до конца готовы. Еще много дистанций, проплыла половину, еще плыть столько же", — сказала Клепикова.