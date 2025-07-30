Дарья Клепикова о ЧМ-2025: «Результаты не то, что удивляют, просто мы оказались к ним не до конца готовы»

После неудачи парней в кролевой эстафете ответственность выросла, у нас теперь нет ни капли права на ошибку. Все куда серьезнее, чем мы предполагали. Результаты не то, что удивляют, просто мы оказались к ним не до конца готовы. Еще много дистанций, проплыла половину, еще плыть столько же", — сказала Клепикова.