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Дарья Клепикова: «Мне нравится, что я приближаюсь к лидерам мирового плавания. Конкурирую на равных»

"Улучшила свой результат на сотке баттерфляем очень хорошо, скажем честно, никто не ожидал, что я смогу так проплыть. Знал только мой тренер и я, никто не предполагал.

Источник: Спортс"

Все пишут, поздравляют, но вместе с тем пишут надо бороться было за медаль… Мысленно я и сама понимаю, что надо, я хочу. От себя я требую очень многого… Обидно, что немного совсем не дотянула, но впереди есть 100 вольным стилем, есть эстафета, где также буду стараться. Прогрессирую в своих результатах и этому рада.

Есть ошибки, я их вижу наглядно. Но и хорошо, что они есть. Их можно исправить и плыть еще быстрее. Мне нравится, что я приближаюсь к лидерам мирового плавания, стою рядом с ними. Конкурирую на равных. Проиграла две десятых — а это вообще ничто. И обида есть, и радость. Понимаю, что выдала все, что от меня зависело", — сказала Клепикова.