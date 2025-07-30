Дарья Клепикова: «Мне нравится, что я приближаюсь к лидерам мирового плавания. Конкурирую на равных»

Есть ошибки, я их вижу наглядно. Но и хорошо, что они есть. Их можно исправить и плыть еще быстрее. Мне нравится, что я приближаюсь к лидерам мирового плавания, стою рядом с ними. Конкурирую на равных. Проиграла две десятых — а это вообще ничто. И обида есть, и радость. Понимаю, что выдала все, что от меня зависело", — сказала Клепикова.