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Поиски Дальмайер возобновили, но они затруднены плохой погодой на пике Лайла

Двукратная олимпийская чемпионка 28 июля совершала восхождение в горах Пакистана вместе с напарницей, когда их настиг камнепад.

Источник: Спортс"

Происшествие произошло около полудня на высоте примерно 5700 метров.

Вечером 29 июля поиски спортсменки прекратили из-за наступления темноты. Утром спасательная операция была возобновлена, но она затруднена плохой погодой на пике Лайла.