Поиски Дальмайер возобновили, но они затруднены плохой погодой на пике Лайла

Происшествие произошло около полудня на высоте примерно 5700 метров.
Вечером 29 июля поиски спортсменки прекратили из-за наступления темноты. Утром спасательная операция была возобновлена, но она затруднена плохой погодой на пике Лайла.
Двукратная олимпийская чемпионка 28 июля совершала восхождение в горах Пакистана вместе с напарницей, когда их настиг камнепад.
Происшествие произошло около полудня на высоте примерно 5700 метров.
Вечером 29 июля поиски спортсменки прекратили из-за наступления темноты. Утром спасательная операция была возобновлена, но она затруднена плохой погодой на пике Лайла.