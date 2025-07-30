Отстраненная за избиение лошади всадница Дюжарден выиграла два конкурса после дисквалификации

5 декабря 2024 года Международная федерация конного спорта (FEI) на один год дисквалифицировала Дюжарден за жестокое обращение с лошадью и взыскала с нее штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков. Срок дисквалификации отсчитывался от июля-2024.