Отстраненная за избиение лошади всадница Дюжарден выиграла два конкурса после дисквалификации

5 декабря 2024 года Международная федерация конного спорта (FEI) на один год дисквалифицировала Дюжарден за жестокое обращение с лошадью и взыскала с нее штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков. Срок дисквалификации отсчитывался от июля-2024.
Из-за инцидента с Дюжарден FIE поменяла правила — теперь грубое обращение с лошадьми будет наказываться строже (за самые жесткие будут давать от 3 до 10 лет отстранения).
Дюжарден вернулась к соревнованиям и выиграла два конкурса на турнире конного клуба Hunters Equestrian в Сайренсестере.
24 удара за минуту: суперчемпионку из Британии отстранили от Олимпиады — она била лошадь кнутом.