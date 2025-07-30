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Отстраненная за избиение лошади всадница Дюжарден выиграла два конкурса после дисквалификации

Буквально за несколько дней до начала Олимпиады-2024 в Париже появилось видео, на котором трехкратный олимпийский призер Шарлотта Дюжарден на тренировке бьет лошадь хлыстом по ногам. Спортсменку отстранили от Игр в Париже.

Источник: Спортс"

5 декабря 2024 года Международная федерация конного спорта (FEI) на один год дисквалифицировала Дюжарден за жестокое обращение с лошадью и взыскала с нее штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков. Срок дисквалификации отсчитывался от июля-2024.

Из-за инцидента с Дюжарден FIE поменяла правила — теперь грубое обращение с лошадьми будет наказываться строже (за самые жесткие будут давать от 3 до 10 лет отстранения).

Дюжарден вернулась к соревнованиям и выиграла два конкурса на турнире конного клуба Hunters Equestrian в Сайренсестере.

24 удара за минуту: суперчемпионку из Британии отстранили от Олимпиады — она била лошадь кнутом.