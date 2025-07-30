Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бажин о лучших спортсменах России: «Овечкин, конечно. Большунова бы включил — выделить кого-то еще я бы не смог»

"Конечно, это Александр Овечкин. Также я бы включил туда Александра Большунова со всеми его наградами и титулами.

Источник: Спортс"

Достойно выступают многие спортсмены, но выделить кого-то еще я бы не смог", — сказал многократный чемпион России по биатлону.

В апреле капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 895-й гол и опередив Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету Овечкина 897 голов в регулярках НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше