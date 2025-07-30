Виктория Метеля: «На данный момент сделан очень большой план, больше, чем в прошлом сезоне. Рассчитываю, что сезон получится не хуже предыдущего»

— В планах пройти сезон стабильно и пробежать больше стартов, чем в прошлом году. Желательно — без болезней. На данный момент сделан очень большой план, больше, чем в прошлом сезоне. И неизвестно, чего от себя ждать, но рассчитываю, что сезон получится не хуже предыдущего.