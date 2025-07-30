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Виктория Метеля: «На данный момент сделан очень большой план, больше, чем в прошлом сезоне. Рассчитываю, что сезон получится не хуже предыдущего»

— Летняя подготовка идет по плану, выполнила почти весь объем. Сейчас организм немного дал сбой — несколько дней полежу, а дальше планирую возобновить тренировки.

Источник: Спортс"

— С какими мыслями готовитесь к следующему сезону? Какие старты считаете основными?

— В планах пройти сезон стабильно и пробежать больше стартов, чем в прошлом году. Желательно — без болезней. На данный момент сделан очень большой план, больше, чем в прошлом сезоне. И неизвестно, чего от себя ждать, но рассчитываю, что сезон получится не хуже предыдущего.

— Есть ли конкретные цели?

— Конкретных целей нет. Единственное — это стабильность. Эта цель была и в прошлом году, и в целом я с ней более‑менее справилась. Думаю, и в этом году не стоит от нее отказываться.

— Думаете ли о возможном участии в Олимпийских играх или, наоборот, стараетесь об этом не вспоминать?

— Готовишься к худшему, настраиваешься на лучшее. Или наоборот. В любом случае, будет допуск или нет — не только я, любой спортсмен будет готов, если отберется на международные старты. Думаю, мы будем готовы, — сказала Метеля.