Алип про матч с «Ахматом»: «Слава Богу, “Зенит” удержал счет 2:1. У нас главная задача — не пропустить в первые 10 минут второго тайма, потому что все знали, как мы играли с &ldqu

— Нуралы, поздравляем с победой. Несколько капитанских слов о матче с грозненцами.
— Самое главное — выиграли, слава Богу. Спасибо всем болельщикам, которые пришли и поддерживали нас у экранов. Выиграли! Первый матч с капитанской повязкой — победа, это было важно для меня — выиграть сегодня.
Все мы знаем, что в Грозном у нас всегда тяжелые матчи и в чемпионате, и в Кубке. Сегодняшний матч тому доказательство.
Спасибо всем, кто верил в меня. Даже ребята сегодня перед матчем поддерживали меня, когда назначили капитаном. Это большая ответственность в самую первую очередь. Спасибо всем!
— Вы первый казахстанский капитан в истории «Зенита». Вообще что это за чувство надевать повязку перед выходом из раздевалки?
— Как я уже говорил, это большая ответственность. «Зенит» — это большой клуб! Спасибо тренерам: Сергею Богдановичу, тренерскому штабу за оказанное доверие в сегодняшнем матче.
— Во время паузы на водопой вы что-то советовали как более молодому Ярославу Михайлову, так и более опытному Александру Соболеву. Если не секрет, о чем говорили с партнерами?
— Ярику говорил в первом тайме, чтобы играл попроще, что не нужно паниковать, чтобы спокойно играл. А Соболеву — чуть-чуть во фланг чтобы смещался, когда разыгрываем, чтобы чуть легче было бороться против защитников.
— Когда в ворота Адамова назначили пенальти, вы показывали Денису, куда будет бить Конате, и оказались правы. Это чутье или знание стиля игрока?
— С Конате я давно знаком, в 2018-м был в одной команде, когда играли в дубле. Я примерно знал, куда он будет бить. Дэн вроде посмотрел на меня, я думал, туда он будет прыгать, но он выбрал свое. Ничего страшного, главное, выиграли. А так — да, я угадал.
— После матча как-то Денису показывали и сказали, что вы показывали ему?
— Нет, но сейчас в раздевалке скажу — напихаю ему (смеется).
— Тревоги за итоговый результат после пропущенного мяча добавилось или все спокойно было?
— Если честно, во втором тайме, как вы сами видели, было очень тяжело. У нас самая главная задача — в первые 10 минут второго тайма не пропустить гол, потому что все знали, как мы играли против «Рубина» — пропустили в начале.
Сегодня пропустили, но в конце. Слава Богу, удержали счет 2:1, — сказал защитник «Зенита» Алип.