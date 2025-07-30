Алип про матч с «Ахматом»: «Слава Богу, “Зенит” удержал счет 2:1. У нас главная задача — не пропустить в первые 10 минут второго тайма, потому что все знали, как мы играли с &ldqu

— С Конате я давно знаком, в 2018-м был в одной команде, когда играли в дубле. Я примерно знал, куда он будет бить. Дэн вроде посмотрел на меня, я думал, туда он будет прыгать, но он выбрал свое. Ничего страшного, главное, выиграли. А так — да, я угадал.