Лыжник Шаров о дисквалификации на беговом турнире из-за обуви: «Я считаю, что не имел никакого преимущества перед теми, кто бежал в шиповках»

Первым беговым стартом для меня был полумарафон в Нижнем Новгороде в конце мая. Попробовал, и у меня все в принципе получилось. Поэтому на июльский забег по Садовому кольцу я поехал, чтобы посмотреть, как бегут эти парни, и попробовать побороться с ними. И то, что я был на финише вторым, для меня не было удивительно, в принципе я понимал, на что способен, и рассчитывал попасть в топ-3.