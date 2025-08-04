Дмитрий Губерниев: «Плавание и водные виды близки к тому, чтобы вернуть флаг — это совершенно очевидно»

— На ваш взгляд, в каком виде спорта Россия ближе всего к тому, чтобы вернуть флаг и гимн?
— Давайте исходить из того, в каком виде спорта мы далеки от того, чтобы вернуть флаг и гимн — в легкой атлетике. У нас есть еще целая россыпь видов, где мы вообще не выступаем. Это лыжи, биатлон, вся зима практически. Поэтому отдельно взятое возвращение флага и гимна где бы то ни было сейчас — это хорошо, конечно, но надо думать о тех, кто не выступает. Мне кажется, что первостепенная задача, чтобы во всех видах спорта мы выступали.
А то, что плавание и вообще водные виды близки к тому, чтобы вернуть флаг — это совершенно очевидно. И большой резонанс имело интервью [главы Федерации водных видов спорта России] Мазепина Reuters. Так как я с ним общаюсь, знаю из первых уст, что представители международной акваобщественности очень с пониманием относятся, и наши позиции здесь крепнут ото дня ко дню. И чемпионат мира лишний раз доказал, что водная семья нам сильно рада. Теперь задача возвращать флаг и гимн.
А вот в легкой атлетике мы вообще не выступаем. Ни в каком виде. Поэтому, прежде всего, надо думать о спортсменах, которые не выступают. Символы вернем, сомнений в этом нет. Но целая плеяда молодых спортсменов никогда не участвовала в международных соревнованиях. И это касается не только легкоатлетов, — сказал спортивный комментатор Губерниев.
А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома — и всего этого не было бы.