Дмитрий Губерниев: «Плавание и водные виды близки к тому, чтобы вернуть флаг — это совершенно очевидно»

— Давайте исходить из того, в каком виде спорта мы далеки от того, чтобы вернуть флаг и гимн — в легкой атлетике. У нас есть еще целая россыпь видов, где мы вообще не выступаем. Это лыжи, биатлон, вся зима практически. Поэтому отдельно взятое возвращение флага и гимна где бы то ни было сейчас — это хорошо, конечно, но надо думать о тех, кто не выступает. Мне кажется, что первостепенная задача, чтобы во всех видах спорта мы выступали.