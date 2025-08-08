Ричмонд
Новиков о Кравеце в «Барысе»: «Казахстан — важнейшая территория для нас, политическая точка. Нужно относиться по-государственному к должности тренера флагманской команды в братских республиках»

"Кравец — хороший парень, надо пожелать ему удачи. Казахстан для нас является важнейшей территорией. Все, что касается нашего участия в этой стране, должно быть серьезно.

Источник: Sports

В советские времена это была республика зимних видов спорта. Это очень серьезная политическая точка, к этой работе в «Барысе» нужно относиться по-государственному.

Не секрет, что «Барыс» буксует на протяжении многих лет. В клубе нужна реновация. Нужно быть внутри, чтобы понимать, как развивается хоккей в Казахстане. Должна быть тренерская команда, которая не замыкается в себе.

Каждый помощник должен участвовать в развитии хоккея в республике, их должно интересовать все, вплоть до женского хоккея. Должность главного тренера во флагманской команде в наших братских республиках является образующей.

Я желаю Мише Кравцу успехов. У него уже есть опыт работы, надо все сделать мощно, чтобы Казахстан почувствовал, что надо развивать хоккей. Это только укрепит наши связи с этой страной. Будем надеяться, что дело будет потихонечку сдвигаться", — сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.