Новиков о Кравеце в «Барысе»: «Казахстан — важнейшая территория для нас, политическая точка. Нужно относиться по-государственному к должности тренера флагманской команды в братских республиках»

Я желаю Мише Кравцу успехов. У него уже есть опыт работы, надо все сделать мощно, чтобы Казахстан почувствовал, что надо развивать хоккей. Это только укрепит наши связи с этой страной. Будем надеяться, что дело будет потихонечку сдвигаться", — сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.