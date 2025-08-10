Ричмонд
Никитин о рекорде России: «Не буду выпендриваться, на мировом уровне — это не сильный результат. То же самое сравнивать наших ребят с Усэйном Болтом»

В субботу Никитин выиграл чемпионат России в Казани, установив новый рекорд в беге на 10 000 метров (27 минут 48,29 секунды). Прошлое достижение (27.53,12) принадлежало Сергею Иванову с 2008 года.

Источник: Спортс"

— Это был запланированный рекорд России, запланированная акция. Когда я выходил на старт, уже был нацелен бежать по личному и на рекорд России.

Этот рекорд — первый, где мы были намерены серьезно пробежать. Уже столько лет пробовали, но не получалось. Сегодня все сошлось — спасибо федерации, услышали меня, что нужно все‑таки длинные бега ставить в самое комфортное время, то есть на позднее. Я был очень рад этому.

— Сравниваете свой рекорд с международными? С результатами [четырехкратного олимпийского чемпиона] Мо Фара?

— Зачем? Мы два разных человека. Конечно, там на две головы сильнее меня. Не буду выпендриваться, 27.48 на мировом уровне — это не сильный результат. То же самое сравнивать наших ребят с Усэйном Болтом.

— Но ведь каждый спортсмен должен стремиться…

— Спортсмен никому ничего не должен. Мой тренер всегда говорит: «Ты, Володя, никому ничего не должен, должен делать то, что тебе дает тренер». Не надо сравнивать меня с кем‑то другим. Уровень подготовки совсем разный, — сказал Никитин.

Мировой рекорд в беге на 10 000 метров принадлежит угандийцу Джошуа Чептегеи (26.11,00), а лучший результат нынешнего сезона в мире — эфиопу Биниаму Мехари (26.43,82).

