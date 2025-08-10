Никитин о рекорде России: «Не буду выпендриваться, на мировом уровне — это не сильный результат. То же самое сравнивать наших ребят с Усэйном Болтом»

Этот рекорд — первый, где мы были намерены серьезно пробежать. Уже столько лет пробовали, но не получалось. Сегодня все сошлось — спасибо федерации, услышали меня, что нужно все‑таки длинные бега ставить в самое комфортное время, то есть на позднее. Я был очень рад этому.