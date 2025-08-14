«Трещины в системе были всегда, но в последние годы они расширяются». Майкл Фелпс раскритиковал Американскую федерацию плавания

Узнать больше по теме

Биография Майкла Фелпса: карьера и личная жизнь пловца

В каждом виде спорта есть свои кумиры и идолы, на которых равняются будущие поколения. Это те спортсмены, имена которых известны практически всем. Вы можете ни разу не попасть в баскетбольное кольцо, но скажете, кто такой Майкл Джордан, или не уметь кататься на коньках, но слышать об Александре Овечкине. В плавании величиной мирового масштаба был и остается Майкл Фелпс. Его биография — это история коллекционирования золотых медалей на протяжении долгих лет.