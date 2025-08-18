Ричмонд
Мужская сборная России по волейболу проведет два товарищеских матча с Беларусью

Игры пройдут в Одинцове 29 и 30 августа.

Источник: Sports

Перед матчами российская команда проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске с 20 по 27 августа. На него Константин Брянский вызвал следующих волейболистов:

связующие — Павел Панков («Динамо»), Роман Порошин («Белогорье»).

диагональные — Илья Казаченков («Локомотив»), Максим Сапожков («Динамо»).

доигровщики — Антон Семышев, Денис Богдан (оба — «Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Павел Тетюхин («Белогорье»).

центральные блокирующие — Илья Власов, Дмитрий Жук (оба — «Динамо»), Георгий Заболотников («Белогорье»), Ильяс Куркаев («Локомотив»).

либеро — Илья Федоров («Зенит-Казань»), Евгений Баранов («Динамо»).