«Чуж принес бы “Банке” импакта гораздо больше, чем Стиль». Маврин о предложении Антону зарплату 20 тысяч рублей

«Человек, который пришел в “Банку”, когда она еще была проектом на голом энтузиазме и был ее капитаном. В SD тоже был одним из самых стабильных и ярких людей. Ну нет у вас денег, ну так и скажите.

Источник: Спортс"

А вместо этого оцениваете своего парня, которому на камеру плюете в душу. Неприятно и грустно…

Скажу больше — Чуж принес бы импакта гораздо больше, чем Стиль… скриньте… «- написал полузащитник “Банки”.

Сегодня «Альфа-Банка» выпустила ролик, в котором показывала переговоры с новыми футболистами. В нем клуб предложил бывшему игроку «Амкала» Антону Чужому всего 20 тысяч рублей.

Антон просил 150 тысяч, но в ходе переговоров сказал, что согласится и на 100 тысяч.

Недавно к «Банке» присоединился экс-полузащитник 2Drots Алекс Стиль.