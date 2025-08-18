Ангелина Мельникова: «На соревнованиях в Париже планирую делать многоборье, но, скорее всего, упрощенные программы»

Раньше я никогда не выступала в Париже. С этим городом в моей жизни связано много несбывшихся надежд. В 2020 году я снималась в крупной рекламе для чемпионата Европы, который должен был проходить в Париже, но начался коронавирус и реклама так и не вышла. В 2024-м там проходили Олимпийские игры, на которые, конечно же, я мечтала поехать. Надеюсь, в этот раз у меня все сложится, и я смогу выступить в столице Франции.