«Спасти будет практически невозможно». Федерация альпинизма России о Наговициной, застрявшей на высоте 7 тысяч метров

Я могу сказать, что она была не подготовлена к такому маршруту, это позиция нашей федерации. Только после тщательной подготовки можно идти на такой тяжелый маршрут. Но сейчас ситуация такая, что помочь практически невозможно. Вертолеты туда также подобраться не могут из-за разреженности воздуха", — заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.