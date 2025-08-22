Норвежские биатлонисты проведут высотные сборы в Италии

Женская команда в составе Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марен Киркеэйде, Ида Лиен, Юни Арнеклейв, Марте Крoкстад Юхансен и Рагнхильд Фемстейневик с 22 августа по 8 сентября будет находиться в Антхольце. Планируется, что 30 и 31 августа они также выступят на летнем чемпионате Италии.