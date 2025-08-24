Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские участницы первенства мира по борьбе не смогли вылететь из Стамбула в Москву из-за сбоя авиасообщения

Об этом рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Пять спортсменок и тренер женской молодежной сборной возвращались с первенства мира в Софии через Стамбул. Однако им пришлось остаться в Турции на два дня, авиакомпания предоставила ночное размещение.

«Только один звонок Тахе Акгюлю — президенту Федерации борьбы Турции, выдающемуся атлету, олимпийскому чемпиону — и тут же были организованы и трансфер, и питание, и проживание. В ответ мы услышали: “Вы на нашей территории, вы наши братья, для нас честь подставить братское плечо в такую минуту.

Группа возвращается домой из Стамбула завтра. Мы не раз друг друга поддерживали в сложной ситуации, и это настоящий братский шаг. То же самое могу сказать и о принимающей стороне — со стороны Болгарии нашей команде также была оказана вся необходимая поддержка для участия в чемпионате мира", — заявил Мамиашвили.