Российские участницы первенства мира по борьбе не смогли вылететь из Стамбула в Москву из-за сбоя авиасообщения

Группа возвращается домой из Стамбула завтра. Мы не раз друг друга поддерживали в сложной ситуации, и это настоящий братский шаг. То же самое могу сказать и о принимающей стороне — со стороны Болгарии нашей команде также была оказана вся необходимая поддержка для участия в чемпионате мира", — заявил Мамиашвили.