WADA об иске от «Игр на стероидах»: «Мы сохраняем твердую позицию в отношении этого непродуманного мероприятия»

"WADA сохраняет твердую позицию, занятую в отношении этого непродуманного мероприятия.
WADA приветствует безоговорочную поддержку, полученную от многочисленных спортсменов, правительств мира, ЮНЕСКО, международных спортивных федераций, медицинских ассоциаций и других организаций, которые считают «Расширенные игры» потенциальной угрозой безопасности спортсменов.
Физические и психологические последствия применения допинга для спортсменов за эти годы были значительными. Люди погибли", — говорится в заявлении WADA.
МОК и ВАДА против допинг-Игр: это война.