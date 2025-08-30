Дмитрий Егоров: «Разве монтажер “Амкала” не ставил подножки людям? Провокации и мат — все это тоже было. Очень странные заявления представителей “Амкала”

«Маврин назвал Азамата и ФК “10” пи#даболами. Герман написал, что этому человеку “вернется”, — высказывание с привкусом угрозы. Виталий Панов заявил, что подобное исходит от руководителей.
После такой жесткой реакции «Амкала» хочется вспомнить: а разве монтажер клуба не ставил подножки и не толкал людей? Разве оператор «Амкала» не пытался ставить подножки? Провокации, мат и все остальное было.
Очень странное заявление представителей «Амкала», хотя «Десятка» должна получить какое-то наказание, наверное. Но это же не «Броуки».
На мой взгляд, чтобы избежать этой истории, нужно было сразу показывать Маврину желтую карточку, чтобы у остальных не загорелись пуканы. Вася прекрасно знал, что многих людей людей бесит, медленно завязывая шнурки«, — сказал президент “Броуков”.
Пожизненный бан в Медиалиге — грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги.