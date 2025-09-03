Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент ФАР о том, что Боня сообщила про смерть Наговициной: «Виктория немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение»

Накануне телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры с облета дроном пика Победы и сообщила, что альпинистка Наталья Наговицина умерла.

Источник: Спортс"

"Виктория Боня немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение. Но я с ним никак не могу согласиться, это идет против моего понимания ситуации.

Я остаюсь при своем мнении — пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты.

Я к Виктории отношусь с уважением, она поднялась на вершину, на восьмитысячник, и она молодец. И у нее может быть свое мнение", — сказал вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.