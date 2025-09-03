Вице-президент ФАР о том, что Боня сообщила про смерть Наговициной: «Виктория немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение»

"Виктория Боня немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение. Но я с ним никак не могу согласиться, это идет против моего понимания ситуации.
Я остаюсь при своем мнении — пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты.
Я к Виктории отношусь с уважением, она поднялась на вершину, на восьмитысячник, и она молодец. И у нее может быть свое мнение", — сказал вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.