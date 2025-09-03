Участники Медиалиги возложили цветы к памятнику в память жертвах трагедии в Беслане в Москве

Среди них были технический директор МФЛ Дмитрий Кортава, руководитель Lit Energy Станислав Малиев и экс-защитник 2Drots Артур Бегларян.
Станос, ранее занимавший должность президента ФК «Деньги» — осетин и болельщик «Алании».
Сегодня игроки и президенты клубов WINLINE Медиалиги посетили памятник в память жертвах теракта в Беслане, который находится на улице Солянка, и возложили цветы.
