Участники Медиалиги возложили цветы к памятнику в память жертвах трагедии в Беслане в Москве

Сегодня игроки и президенты клубов WINLINE Медиалиги посетили памятник в память жертвах теракта в Беслане, который находится на улице Солянка, и возложили цветы.

Источник: Спортс"

Среди них были технический директор МФЛ Дмитрий Кортава, руководитель Lit Energy Станислав Малиев и экс-защитник 2Drots Артур Бегларян.

Станос, ранее занимавший должность президента ФК «Деньги» — осетин и болельщик «Алании».