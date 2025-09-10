Стурла Хольм Лагрейд: «Найти мотивацию несложно, потому что впереди Олимпиада. На прошлых Играх я испытал шок, но в этот раз подготовлен лучше»

"Для меня это было самое большое достижение в карьере, и это почти никому не удавалось. Только Кентен Фийон-Майе победил его [в общем зачете], но Йоханнес завершил сезон после Олимпиады. Однако на этот раз он продолжал выступать, и мне удалось опередить его. Йоханнес — мой самый большой кумир, и я многому у него научился, так что, возможно, было логично, что именно я победил его.