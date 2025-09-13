Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мужчины выступят в спортивной ходьбе на 35 км и толкании ядра, женщины — в спортивной ходьбе и на 10000 м

Токио, Япония.
Мужчины.
Спортивная ходьба, 35 км.
2:00.
Фавориты: Масатора Кавано (Япония), Эван Данфи (Канада), Кристофер Линке (Германия).
Толкание ядра.
15:00.
Фавориты: Райан Краузер (США), Леонардо Фаббри (Италия), Пэйтон Оттердаль (США), Том Уолш (Новая Зеландия).
Женщины.
Спортивная ходьба, 35 км.
2:00.
Фавориты: Мария Перес (Испания), Антигони Дрисбиоти (Греция), Кимберли Гарсия Леон (Перу).
10 000 м.
15:30.
Фавориты: Эйгаеху Тайе (Эфиопия), Надя Баттоклетти (Италия), Гудаф Цегай (Эфиопия).
Микст.
Эстафета 4×400 м.
16:20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — «Матч! Арена».