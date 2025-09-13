Ричмонд
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мужчины выступят в спортивной ходьбе на 35 км и толкании ядра, женщины — в спортивной ходьбе и на 10000 м

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025.

Токио, Япония.

Мужчины.

2:00.

Фавориты: Масатора Кавано (Япония), Эван Данфи (Канада), Кристофер Линке (Германия).

Толкание ядра.

15:00.

Фавориты: Райан Краузер (США), Леонардо Фаббри (Италия), Пэйтон Оттердаль (США), Том Уолш (Новая Зеландия).

Женщины.

Спортивная ходьба, 35 км.

2:00.

Фавориты: Мария Перес (Испания), Антигони Дрисбиоти (Греция), Кимберли Гарсия Леон (Перу).

10 000 м.

15:30.

Фавориты: Эйгаеху Тайе (Эфиопия), Надя Баттоклетти (Италия), Гудаф Цегай (Эфиопия).

Микст.

Эстафета 4×400 м.

16:20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — «Матч! Арена».