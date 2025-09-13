Экс-тренер финских лыжников заявил, что они стали использовать ЭПО в 1990-х, считая, что это делают в России, Норвегии и Швеции

Согласно выводам Вяхясейринки, лыжники в Норвегии, России и Швеции начали применять допинг эритропоэтин (ЭПО) не позднее Олимпийских игр-1992 в Альбервиле. Позже, после чемпионата мира-1993 в Фалуне, тренер проводил совещание с участием Мюллюля и двух других финских лыжников, имена которых не упоминаются.
"Ребята, ситуация, к сожалению, печальная. Если мы хотим быть на одном уровне с другими ведущими странами, то, похоже, есть лишь одна альтернатива.
Я даю добро, но пусть каждый решает сам«, — заявил Вяхясейринки на том совещании, как утверждается в книге. При этом тренер также посчитал, что ранее получил “молчаливое одобрение” от руководства Ассоциации лыжного спорта Финляндии на использование ЭПО.
В книге также уточняется, что эффективное допинг-тестирование для выявления ЭПО на тот момент отсутствовало.
Об использовании ЭПО в Финляндии уже рассказывал бывший тренер сборной Кари-Пекка Кюро, также в применении этого допинга признавался сам Мюллюля.