Алина Бивол: «С точки зрения повышения медийности и “продаваемости” шахмат контроль нужно уменьшать»

Вообще, хоть я и получила такое классическое образование, во время партии у меня в голове играет всякая чушь, да и большой любви к опере я так и не сыскала. Так что диплом на полочке — а в голове и сердце все же деревяшки. За доской я исключительно Алина Бивол, ну или, на худой конец, мое рэперское альтер-эго Zabivol MC, ха-ха.