Шахматистка Бивол о преследователе из Латвии: «Честно отвечу: история не закончилась. Я просто игнорирую, хотя он пытался и дальше меня задеть»

— Честно отвечу: история не закончилась. Я так понимаю, что главная цель хейтера — моя реакция, чего он и хотел от других пострадавших девушек. Поэтому я просто игнорирую, хотя он пытался и дальше меня задеть, высылая новые письма или публикуя очередные гадости.
Я рада, что после разбирательства в [международной федерации] ФИДЕ с этого человека сняли спортивное звание и это клеймо останется на всю жизнь. С обычным хейтом я сталкиваюсь и по сей день с разных сторон, невозможно нравиться всем. Так что я просто живу свою жизнь и стараюсь не обращать внимания на тех, кому так и хочется написать мне какую-то гадость, — сказала чемпионка России по блицу 2018 года Бивол.
«Спорт-Экспресс» уточняет, что речь идет о латвийском шахматисте Андрее Стребкове, который рассылал девушкам письма, «содержащие порнографические материалы и использованные презервативы». На имя Бивол в период с 2013 по 2019 год было отправлено около 15 конвертов.
ФИДЕ лишила Стребкова звания международного мастера и дисквалифицировала на 12 лет.