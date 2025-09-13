Шахматистка Бивол о преследователе из Латвии: «Честно отвечу: история не закончилась. Я просто игнорирую, хотя он пытался и дальше меня задеть»

Я рада, что после разбирательства в [международной федерации] ФИДЕ с этого человека сняли спортивное звание и это клеймо останется на всю жизнь. С обычным хейтом я сталкиваюсь и по сей день с разных сторон, невозможно нравиться всем. Так что я просто живу свою жизнь и стараюсь не обращать внимания на тех, кому так и хочется написать мне какую-то гадость, — сказала чемпионка России по блицу 2018 года Бивол.