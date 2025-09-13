Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Разыграют медали на 100 м у женщин и мужчин, в марафоне у женщин и еще в трех видах

Токио, Япония.
Женщины.
Марафон.
2:00.
Фавориты: Тигст Ассефа, Сутуме Асефа Кебеде (обе — Эфиопия), Перес Джепчирчир (Кения).
Диск.
13:10.
Фавориты: Валари Оллман (США), Сандра Элкашевич (Хорватия), Йоринде ван Клинкен (Нидерланды), Фэн Бинь (Китай).
Прыжки в длину.
14:40.
Фавориты: Малайка Михамбо (Германия), Тара Дэвис-Вудхолл (США), Хилари Кпача (Франция).
100 м.
16:13.
Состав финала определится позднее.
Мужчины.
10 000 м.
15:30.
Фавориты: Бериху Арегави (Эфиопия), Грант Фишер (США), Мохаммед Ахмед (Канада).
100 м.
16:20.
Состав финала определится позднее.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов — московское. Прямые трансляции — на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио.