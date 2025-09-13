Ричмонд
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Разыграют медали на 100 м у женщин и мужчин, в марафоне у женщин и еще в трех видах

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025.

Источник: Спортс"

Токио, Япония.

Женщины.

Марафон.

2:00.

Фавориты: Тигст Ассефа, Сутуме Асефа Кебеде (обе — Эфиопия), Перес Джепчирчир (Кения).

Диск.

13:10.

Фавориты: Валари Оллман (США), Сандра Элкашевич (Хорватия), Йоринде ван Клинкен (Нидерланды), Фэн Бинь (Китай).

Прыжки в длину.

14:40.

Фавориты: Малайка Михамбо (Германия), Тара Дэвис-Вудхолл (США), Хилари Кпача (Франция).

100 м.

16:13.

Состав финала определится позднее.

Мужчины.

10 000 м.

15:30.

Фавориты: Бериху Арегави (Эфиопия), Грант Фишер (США), Мохаммед Ахмед (Канада).

100 м.

16:20.

Состав финала определится позднее.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов — московское. Прямые трансляции — на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио.