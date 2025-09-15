Ричмонд
Вольная борьба. Чемпионат мира-2025. Гаджимагомедов поборется за золото, Сидаков — за бронзу, албанец Валиев вышел в финал

15 сентября в вольной борьбе будут разыграны награды в четырех видах.

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025.

Загреб, Хорватия.

Начало финалов — после 19:00 по московскому времени, прямая трансляция — на «Матч ТВ».

До 57 кг.

В финале встретятся Хан Чхонсон (КНДР) и Бекзат Алмаз Уулу (Кыргызстан).

До 74 кг.

В финале встретятся Чермен Валиев (Албания) и Кота Такахаси (Япония).

Заурбек Сидаков (Россия) поборется за бронзу, соперник определится позже.

До 79 кг.

В финале встретятся Йоргос Куюмцидис (Греция) и Леви Хайнс (США).

До 92 кг.

В финале встретятся Аманулла Гаджимагомедов (Россия) и Трент Хидли (США).

Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе.