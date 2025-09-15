Вольная борьба. Чемпионат мира-2025. Гаджимагомедов поборется за золото, Сидаков — за бронзу, албанец Валиев вышел в финал

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025.
Загреб, Хорватия.
Начало финалов — после 19:00 по московскому времени, прямая трансляция — на «Матч ТВ».
До 57 кг.
В финале встретятся Хан Чхонсон (КНДР) и Бекзат Алмаз Уулу (Кыргызстан).
До 74 кг.
В финале встретятся Чермен Валиев (Албания) и Кота Такахаси (Япония).
Заурбек Сидаков (Россия) поборется за бронзу, соперник определится позже.
До 79 кг.
В финале встретятся Йоргос Куюмцидис (Греция) и Леви Хайнс (США).
До 92 кг.
В финале встретятся Аманулла Гаджимагомедов (Россия) и Трент Хидли (США).
Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе.