Неделин, Реунков, Цибак, а также кенийские и эфиопские атлеты выступят на Московском марафоне. Среди женщин — Морозова, Александрова, Лега (Дмитриева)

Среди мужчин за победу будут бороться:
Gebretsadik Abraha Adihana из Кении (личный рекорд 2:06:08);
Alfonce Kibiwott Kigen из Кении (2:07:39);
Дмитрий Неделин (2:09:38);
Joel Kipssang Kositany из Кении (2:09:50);
Алексей Реунков (2:09:54);
Youness Bennar из Марокко (2:11:34);
Gadisa Bekele Gutama из Эфиопии (2:12:14);
Илдар Миншин (2:12:48);
Puseletso Mofokeng из ЮАР (2:13:31);
Артем Цибак (2:17:54);
Иван Горланов (2:18:09).
Спортсменки, которые выйдут на старт марафона:
Hayat Benhenia из Марокко с личным рекордом 2:27:20;
Луиза Лега (Дмитриева) c ЛР 2:28:35;
Марина Ковалева (2:28:52);
Дина Александрова (2:29);
Bekelech Teku Wariyo из Эфиопии (2:29:04);
Gladys Jemaiyo из Кении (2:30:31);
Александра Морозова (2:30:35);
Наталья Леонтьева (2:33:22);
Мария Резниченко (2:34:42);
Анастасия Слепнева (2:34:44);
Lu Yajing из Китая (2:40:01);
Ирина Шевченко (2:40:58);
Юлия Конякина (2:42:04);
Екатерина Родичева (2:45:21);
Thakor Nirmaben (2:47:11).
Трансляцию марафона можно будет смотреть по ссылке 21 сентября с 8:30.