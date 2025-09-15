Ричмонд
Неделин, Реунков, Цибак, а также кенийские и эфиопские атлеты выступят на Московском марафоне. Среди женщин — Морозова, Александрова, Лега (Дмитриева)

21 сентября в Москве пройдет марафон. Организаторы в прямом эфире в сообществе ВКонтакте сообщили имена элитных спортсменов.

Среди мужчин за победу будут бороться:

Gebretsadik Abraha Adihana из Кении (личный рекорд 2:06:08);

Alfonce Kibiwott Kigen из Кении (2:07:39);

Дмитрий Неделин (2:09:38);

Joel Kipssang Kositany из Кении (2:09:50);

Алексей Реунков (2:09:54);

Youness Bennar из Марокко (2:11:34);

Gadisa Bekele Gutama из Эфиопии (2:12:14);

Илдар Миншин (2:12:48);

Puseletso Mofokeng из ЮАР (2:13:31);

Артем Цибак (2:17:54);

Иван Горланов (2:18:09).

Спортсменки, которые выйдут на старт марафона:

Hayat Benhenia из Марокко с личным рекордом 2:27:20;

Луиза Лега (Дмитриева) c ЛР 2:28:35;

Марина Ковалева (2:28:52);

Дина Александрова (2:29);

Bekelech Teku Wariyo из Эфиопии (2:29:04);

Gladys Jemaiyo из Кении (2:30:31);

Александра Морозова (2:30:35);

Наталья Леонтьева (2:33:22);

Мария Резниченко (2:34:42);

Анастасия Слепнева (2:34:44);

Lu Yajing из Китая (2:40:01);

Ирина Шевченко (2:40:58);

Юлия Конякина (2:42:04);

Екатерина Родичева (2:45:21);

Thakor Nirmaben (2:47:11).

Трансляцию марафона можно будет смотреть по ссылке 21 сентября с 8:30.