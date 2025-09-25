ВФЛА проведет ротацию большой части состава старших тренеров сборной России

В общем, есть чем гордиться, с одной стороны. С другой, — мы, как федерация, все‑таки как должны думать немножко наперед, должны понимать, что будет с нашей организацией и с нашими спортсменами, какие результаты мы хотели бы видеть в перспективе трех лет, пяти лет. Мы в этом направлении двигаемся, в том числе в условиях ограниченности ресурсов.