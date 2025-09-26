Сергей Шубенков: «Результаты показали, что я еще ого-го. Хотя, скорее, это соперники еще хуже, чем я»

— Откуда я начинал когда-то много лет назад, туда и вернулся. На самом деле всем этим я не гружусь, было и было. И хорошо, что это было, большинство этого не испытали. Бывает, спрашивают, не жалею ли, что никуда не уехал, не сменил страну. Нет, не жалею, иначе не было бы четырех медалей чемпионата мира, включая золотую, двух побед в финалах «Бриллиантовой лиги». Конечно, к такому уровню привыкаешь, опускаться не очень комфортно. Но что поделать, — сказал Шубенков.