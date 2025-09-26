На «Маракане» пройдут матчи НФЛ. Лига подписала соглашение с властями Рио-де-Жанейро, с 2026-го город в течение 5 лет будет принимать по 3 матча регулярного сезона

«После успеха игр в Сан-Паулу мы не могли быть более воодушевлены возможностью сыграть в одном из самых культовых городов мира — Рио-де-Жанейро. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с властями города и штата на легендарной “Маракане”, чтобы укрепить наши связи с десятками миллионов фанатов в Бразилии и по всей Южной Америке», — сказал комиссионер НФЛ Роджер Гуделл.